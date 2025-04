Disastro Lazio in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 2-0 e sogna la semifinale

Una brutta, bruttissima Lazio perde meritatamente in Norvegia l'andata dei quarti di finale di Europa League: 2-0 il risultato finale dell'Aspmyra Stadion, che avrebbe potuto essere anche più netto visto che i biancocelesti sono stati presi letteralmente a pallate dai meno quotati avversari. A deciderla è stata una doppietta del centrocampista Ulrik Saltnes, a segno al 47' e al 69'.

