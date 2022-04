L’EL resta un sogno per Gasp: Atalanta ko e eliminata dal Lipsia

L’Atalanta saluta l’Europa League. Dopo l’1-1 della gara d’andata contro il Lipsia, i bergamaschi perdono 2-0 in casa e vengono eliminati.

L’Atalanta saluta l’Europa League. Dopo l’1-1 della gara d’andata contro il Lipsia, i bergamaschi perdono 2-0 in casa e vengono eliminati. Primo tempo poco brillante dell'Atalanta in cui i tedeschi hanno sbloccato il punteggio al 18’: azione velocissima con Laimer che va via a Freuler e, una volta entrato in area, serve Nkunku a rimorchio. Palla sul palo e poi in rete. Nella ripresa ancora Nkunku chiude la pratica a tre minuti dalla fine. Uscita singolare di Musso, che prende il francese, più veloce di lui a spostare la palla. Rigore ineccepibile ed è sempre lui a incrociare all'angolino per il gol del 2-0. Atalanta eliminata, in semifinale ci va il Lipsia.