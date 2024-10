La Lazio cala il poker: nessun problema col Nizza e primo posto in classifica

vedi letture

Grazie alla differenza reti di +6, la seconda vittoria consecutiva dei biancocelesti vale anche il primo posto momentaneo nella classifica del girone unico.

La Lazio passeggia all'Olimpico contro il Nizza, transalpini battuti 4-1 nel match valido per la seconda giornata di Europa League. Grazie alla differenza reti di +6, la seconda vittoria consecutiva dei biancocelesti vale anche il primo posto momentaneo nella classifica del girone unico.

Apre le marcature Pedro al 20': lo spagnolo calcia un angolo su cui si avventa Patric, il cui colpo di testa viene però respinto da Bulka. Il pallone arriva sui piede dell'ex Barça che con un sinistro a giro meraviglioso segna l'1-0. In difesa i biancocelesti rischiano poco e al 35' arriva anche il raddoppio: azione manovrata, con Pedro che vede il movimento coi tempi giusti di Castellanos e lo serve in profondità. Il Taty è bravissimo a tagliare fuori il difensore e battere ancora Bilka con lo scavetto. La rete del 2-0 però non tramortisce in Nizza che anzi, prima della fine del primo tempo trova la rete del 2-1: Boga parte da lontano, chiude il triangolo e batte Mandas per la rete che riapre i giochi.

La Lazio allunga nuovamente ancora con Castellanos. Il neo entrato Rovella lo manda in profondità sotto il diluvio che si sta abbattendo sull'Olimpico. L'argentino controlla, salta un paio di uomini e rientrando verso l'area di rigore lascia partire un destro potente e a giro che trafigge ancora Bulka per il gol del 3-1. L'arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, ma il VAR corregge la sua decisione e convalida la rete. Al 67' Zaccagni trova la gioia personale al e porta il risultato sul 4-1 per i biancocelesti. Il capitano segna su calcio di rigore precedentemente conquistato da uno scatenato Taty Castellanos che, servito ancora da Rovella, viene steso da Bulka dentro l'area di rigore.