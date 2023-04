La Roma rimonta il Feyenoord: 4-1 dopo i supplementari e semifinale col Leverkusen

La Roma vola in semifinale di Europa League dove troverà il Bayer Leverkusen grazie al poker calato al Feyenoord dopo i supplementari

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma vola in semifinale di Europa League dove troverà il Bayer Leverkusen grazie al poker calato al Feyenoord dopo i supplementari. I giallorossi vanno in vantaggio nel secondo tempo con un tiro di Spinazzola, sporcato da un difensore avversario. Poi arriva il pareggio con Paixao - pochi secondi dopo l'infortunio di Smalling - e, a un minuto dalla fine, Pellegrini cede un pallone a Dybala che, dentro l'area, riesce a fare una veronica arpionando il pallone al volo e poi, con il sinistro, manda all'angolino alto. Al minuto numero 100 la Roma va sul 3-1. Sponda di Abraham per Dybala che cede il pallone a Pellegrini, nel corridoio ancora per Abraham.

Sfera in mezzo verso El Shaarawy che, in corsa, batte Bijlow per il doppio vantaggio giallorosso. Nel secondo tempo supplementare arriva anche il poker. Ibanez ruba palla e da il la al contropiede. Meraviglioso passaggio di Dybala verso Abraham di prima: bravo Bijlow sull'inglese, ma non può fare niente su Pellegrini che arriva a rimorchio per il quarto gol.