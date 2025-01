Ufficiale Lazio-Real Sociedad, le formazioni: Zaccagni inamovibile! Fuori Dele-Bashiru

Tra circa un'ora la Lazio scenderà in campo nella 7^ giornata della fase campionato di Europa League contro la Real Sociedad. Marco Baroni sceglie di lasciare in panchina Dele-Bashiru e punta su un centrocampo formato da Guendouzi e Rovella. Out anche Noslin, Tchaouna e Pedro, con Isaksen, Dia e Zaccagni che agiranno alle spalle dell'unica punta Castellanos. In difesa le assenze per squalifica di Pellegrini e Gigot lasciano poco spazio all'immaginazione: Gila e Romagnoli saranno i due centrali, Marusic e Nuno Tavares i due terzini. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Kubo, Zubimendi, Mendez; Oyarzabal, Sucic, Becker. Allenatore: Imanol Alguacil.