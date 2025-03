Lazio, stangata dalla UEFA anche alla squadra: 2 giornate a Rovella, una a Gigot

La UEFA, dopo la sfida di andata fra Viktoria Plzen e Lazio, ha preso le seguenti decisioni. Per quanto riguarda i giocatori, l'organismo disciplinare ha disposto 2 giornate di squalifica per Nicolò Rovella e una per Samuel Gigot. Non solo campo però, visto che la società biancoceleste è stata multata per un totale di 33.250 euro a causa del comportamento dei propri tifosi, oltre al divieto di trasferta per la prossima sfida europea.

Di seguito la nota completa della UEFA:

Accuse contro la Lazio

- Accensione di fuochi d'artificio

- Comportamento razzista e/o discriminatorio

- Gioco violento, Samuel Gigot

- Gioco violento grave, Nicolò Rovella

Decisioni:

- infliggere alla Lazio una multa di 30 mila euro e di vietare alla Lazio di vendere ai suoi tifosi in trasferta per la prossima partita della competizione UEFA per club, per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi

- Multare la Lazio di 3.250 euro per l'accensione di fuochi d'artificio

- Sospendere il giocatore della Lazio Samuel Gigot per un totale di una partita di competizioni UEFA per club a cui sarebbe altrimenti idoneo, per gioco violento

- Sospendere il giocatore della Lazio Nicolò Rovella per un totale di due partite di competizioni UEFA per club a cui sarebbe altrimenti idoneo, per gioco violento grave