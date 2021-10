Legia, Jędrzejczyk: "Peccato per quell'occasione, poco dopo è arrivato l'1-0"

Il difensore del Legia Varsavia, Artur Jędrzejczyk, ha parlato ai media polacchi del ko rimediato contro il Napoli: "Abbiamo combattuto, ma non è bastato. Dovevamo giocare di più a calcio. Abbiamo creato delle opportunità, non ne abbiamo approfittato. Abbiamo avuto in particolare quell'occasione ed in un attimo l'azione s'è ribaltata e loro hanno segnato l'1-0. Victor Osimhen? E' un ottimo attaccante, s'è visto quando è entrato nella ripresa".