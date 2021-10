Leicester, Castagne: "A Varsavia i tifosi disturbano, era dura sentire un compagno..."

Timothy Castagne, esterno del Leicester City, dopo la sconfitta rimediata contro il Legia Varsavia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media inglesi: "Il Legia ha meritato la vittoria perché ha giocato bene. Abbiamo cambiato alcune cose nell'intervallo e nella ripresa abbiamo giocato bene, concedendoci qualche occasione per pareggiare, ma non ce l'abbiamo fatta. L'atmosfera allo stadio era calda, i tifosi erano rumorosi e ci ha disturbato. A volte era difficile sentire un compagno di squadra in campo".