Milan in difficoltà col Celtic e si fa male Kjaer: cambio obbligato per Pioli

Piove sul bagnato in casa Milan: Simon Kjaer si è fatto male ed è stato costretto a chiedere il cambio. Problemi muscolari per il danese, sostituito all'11' da Romagnoli. Nelle prossime andrà chiarita l'entità dell'infortunio di Kjaer, ma per Pioli la perdita del difensore è un duro colpo.