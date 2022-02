Napoli-Barcellona, ecco dove vedere (anche in chiaro) il match in tv e streaming

Napoli-Barcellona si giocherà il 24 febbraio alle ore 21 e la gara sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8. Restano invariate le altre possibilità di godere del big match di Europa League, che verrà trasmesso anche da Dazn e Sky Sport.

Come al solito sarà possibile guardare il match anche in streaming utilizzando le app di Dazn, Sky Go e Now Tv.

Queste le probabili formazioni di Napoli-Barcellona