Non sarà facile contro l'Az: olandesi imbattuti in casa da 11 partite

Non sarà facile questa sera per il Napoli contro l'Az, la conferma da una statistica della Uefa. I vicecampioni della Coppa UEFA 1980/81 hanno prolungato la loro striscia di imbattibilità casalinga a 11 partite (V5 P6) con un 4-1 contro il Rijeka e il pareggio alla quarta giornata contro la Real Sociedad. Il loro bilancio assoluto in casa nella fase a gironi di UEFA Europa League è nove vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte.