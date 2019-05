Pedro blinda Sarri: "E' un ottimo allenatore, spero resti al Chelsea! Felice per il suo primo trofeo"

"Spero che Sarri continui al Chelsea perché è un ottimo allenatore. Sono contento per lui, so che è stato il primo titolo della sua carriera". Questo il pensiero di Pedro, attaccante spagnolo del Chelsea, al termine della gara vinta con l'Arsenal valsa la vittoria dell'Europa League per i Blues. L'ex Barcellona ha segnato la rete del 2-0.

Stesso pensiero per Emerson: "Perdere Sarri? Hai visto il risultato...? Che devo dire...".