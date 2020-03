Pres. Getafe ufficializza: "Non andremo a Milano, spero anche la Roma resti a casa"

“Non viaggeremo, non andremo a Milano. Prima di tutto la salute. Questa partita domani non la giocheremo”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Getafe, Angel Torres in vista della partita di domani contro l’Inter. “Il Governo ha detto che non si può viaggiare, non lo faremo. E mi auguro che anche la Roma non viaggi per Siviglia, così da non correre rischi”.

Rischiate di perdere la partita a tavolino. O si aspetta che la UEFA rinvii la partita?

“La UEFA sa tutto. Deciderà cosa fare, se sanzionarci o rinviare la partita. Io devo tutelare la mia gente, questo viene prima del calcio”.