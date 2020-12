Real Sociedad, Alguacil spavaldo: "Convinti di vincere a Napoli"

Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, è convinto di poter vincere la sfida a Napoli nell'ultimo turno dei gironi di Europa League. Dopo il pareggio col Rijeka, Alguacil non ha dubbi: "Visto il risultato nell'altra partita del girone, siamo costretti ad andare al Napoli per vincere, quindi non cambia nulla. Se riusciremo a giocare una gara simile a quella giocata in casa contro il Napoli, sono convinto che questa squadra vincerà la sfida in Italia contro gli azzurri".