Real Sociedad, Silva in formazione ma poi escluso: problema muscolare

La Real Sociedad, avversaria del Napoli giovedì in Europa League, è in campo contro l'Alaves per la dodicesima de LaLiga. Tra i baschi guidati da Alguacil c'è stata un'imporante defezione, il giocatore di maggiore esperienza, David Silva, dato nella formazione ufficiale, non è poi sceso in campo per un problema muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra. Da valutare le condizioni del centrocampista in vista della trasterta di Napoli. Di seguito la nota del club basco.

ℹ️ @21LVA ha sido sustituido antes de comenzar el partido al sentir molestias en la parte proximal posterior del muslo izquierdo.#AlavésRealSociedad #AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 6, 2020