UFFICIALE - Europa League, sorteggiati i playoff: Roma col Salisburgo, urna benevola per la Juve

Si sono tenuto oggi a Nyon anche i sorteggi per i sedicesimi di finale d'Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono tenuto oggi a Nyon anche i sorteggi per i sedicesimi di finale d'Europa League, in cui si affronteranno le terze dei gironi di Champions, dunque le retrocesse in questa competizione, e le squadre che si sono qualificate al secondo posto nei gironi di EL. Le partite d'andata si giocheranno giovedì 16 febbraio, il ritorno il 23. Di seguito tutti gli accoppiamenti.

Salisburgo - Roma

Siviglia - PSV Eindhoven.

Bayer Leverkusen - Monaco

Ajax - Union Berlino

Shakhtar - Rennes

Sporting CP - Midtjylland

Juventus - Nantes

Barcellona - Manchester United