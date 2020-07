UFFICIALE - Sorteggio Europa League: due big sul cammino della Roma, va meglio all'Inter

Sono stati sorteggiati a Nyon i quarti di finale dell'Europa League, che si disputeranno il 10 e l'11 agosto in Germania, in gara unica. Prima, però, ci saranno le sei sfide di ritorno degli ottavi da giocare (nelle sedi originarie), più Inter-Getafe e Siviglia-Roma che si affronteranno in gara secca in Germania. Per i giallorossi, in caso di passaggio del turno, eventualmente il pericolo Wolverhampton e poi quello United. Un po' meglio all'inter che in caso di passaggio rischierebbe il Bayer Leverkusen e poi probabilmente Shakhtar o Eintracht. Si comincia il 5 e 6 agosto: ecco gli accoppiamenti e il tabellone.

Olympiacos/Wolverhampton - Siviglia/Roma

LASK/Manchester United - Basaksehir/Copenhagen

Inter/Getafe Rangers/Bayer Leverkusen

Wolfsburg/Shakhtar - Eintracht/Basilea