Euro 2024, le classifiche dei sei gironi: solo una squadra è già eliminata

© foto di Insidefoto/Image Sport

La giornata di oggi darà il via all'ultimo turno dei rispettivi gironi di EURO 2024, dopodiché sarà completo il quadro per gli ottavi di finale. Attualmente l'unica squadra già eliminata è la Polonia di Piotr Zielinski, mentre in tre sono aritmeticamente qualificate cioè Germania, Spagna e Portogallo. L'Italia di Luciano Spalletti avrà bisogno almeno di un pareggio contro la Croazia per strappare il pass degli ottavi.

Questa la classifica completa dei sei gironi di Euro 2024.

Gruppo A

Germania 6 punti

Svizzera 4 punti

Scozia 1 punto

Ungheria 0 punti

Gruppo B

Spagna 6 punti

Italia 3 punti

Albania 1 punto

Croazia 1 punto

Gruppo C

Inghilterra 4 punti

Danimarca 2 punti

Slovenia 2 punti

Serbia 1 punto

Gruppo D

Olanda 4 punti

Francia 4 punti

Austria 3 punti

Polonia 0 punti

Gruppo E

Romania 3 punti

Belgio 3 punti

Slovacchia 3 punti

Ucraina 3 punti

Gruppo F

Portogallo 6 punti

Turchia 3 punti

Repubblica Ceca 1 punto

Georgia 1 punto