Non bastano 90 minuti, Spagna-Germania va ai supplementari: continua lo spettacolo

Termina sul risultato di 1-1 il secondo tempo del match tra Spagna e Germania, valido per i quarti di finale di Euro 2024. Una partita entusiasmante che soprattutto nella ripresa ha regalato grande spettacolo: la rete di Dani Olmo (51') per pochissimo non ha mandato le furie rosse in semifinale, riprese poi dal gol di Florian Wirtz (89') allo scadere. Ora si va ai supplementari.