Orsato, che beffa: niente finale degli Europei e ora dovrà dimettersi

Daniele Orsato è già rientrato ieri in Italia. Per lui sfuma così il sogno di chiudere la carriera arbitrando la finale dell’Europeo 2024

Daniele Orsato è già rientrato ieri in Italia. Per lui sfuma così il sogno di chiudere la carriera arbitrando la finale dell’Europeo 2024. Era, per tutti, il favorito, soprattutto dopo le designazioni per le semifinali di Vincic per Spagna-Francia e Zwayer (abbastanza a sorpresa) per la sfida fra Inghilterra e Olanda. In realtà, proprio questi due nomi hanno dato scacco all’arbitro italiano. Ora dovrà dimettersi, come scrive il Corriere dello Sport.