Spagna, Carvajal: "Kvaratskhelia? L'ho già affrontato quattro volte, è un osso duro"

Il difensore della Spagna Daniel Carvajal è stato intervistato da As. Il difensore spagnolo ha parlato anche di Kvara, che quest’anno ha affrontato quattro volte, due con il club e due con la Nazionale.

Conoscerai bene Kvaratskhelia…

"L’ho già affrontato quattro volte quest’anno, sì. Due volte nella fase a gironi con il Madrid contro il Napoli; e due volte in nazionale".

E lo hai fermato.

"Georgia ha segnato contro di noi a Valladolid, ma nel complesso credo di essere riuscito a contenerlo bene. È molto, molto bravo. È un osso duro da battere. Con la Georgia non gioca tanto come ala, ma come seconda punta. Bisogna tenerlo d’occhio".