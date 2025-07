Il Napoli rinforza la Primavera: in arrivo il portiere 2006 Lattisi

Il Napoli continua a investire sui giovani talenti e si prepara a rinforzare la formazione Primavera con l’arrivo di Francesco Lattisi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portiere classe 2006, svincolato, originario di Milano, entrerà a far parte della squadra allenata da Dario Rocco.

Lattisi rappresenta un colpo in prospettiva per il Napoli, sempre più attento ai profili emergenti provenienti dalle categorie dilettantistiche italiane. Nella scorsa stagione, il giovane estremo difensore si è diviso tra Ilva Maddalena e San Marino, totalizzando 17 presenze complessive. Aveva esordito in Serie D a soli 17 anni con la Tritium, disputando tre partite nel 2023.