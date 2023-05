LIVE - Primavera, Napoli-Inter 0-1 (19' Sarr): azzurrini in questo momento retrocessi

Il Napoli Primavera affronta l'Inter per la 34esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION

13.48 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo con l'Inter in vantaggio: il Napoli con questo risultato, considerando il 2-0 dell'Atalanta, sarebbe retrocesso senza disputare il playout

43' - Ultimi assalti del Napoli, ma l'Inter tiene difensivamente

35' - Grande lotta in questa fase, ammonizione per Hysaj

29' - Buona manovra avvolgente del Napoli, Lamine arriva sul fondo ma il suggerimento viene respinto dalla difesa

26' - Gli azzurrini ora tengono di più palla, l'Inter attenta nel conservare il vantaggio

22' - Napoli che prova a reagire riportandosi subito in attacco nonostante il gol subito dopo un buon inizio

19' - GOL INTER! Cross di Pelamatti dalla sinistra, di testa Sarr batte Boffelli e porta i nerazzurri in vantaggio

12' - Ci prova anche Koffi, buon inizio del Napoli che non sembra sentire particolari tensioni.

8' - Gol annullato al Napoli: Rossi in gol, dopo una sponda, ma l'attaccante per l'assistente è partito leggermente in fuorigioco

5' - Atalanta già in vantaggio 2-0 sulla retrocessa Udinese e quindi al Napoli servirà almeno un punto per giocarsi la salvezza al playout.

13.02 - INIZIATA!

12.58 - Squadre in campo tra i cori degli ultrà arrivati per sostenere gli azzurri

12.30 - FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Gioielli, Iaccarino, Acampa; Spavone, Koffi; Rossi. All. Frustalupi

Inter (4-3-3): Botis, Nezirevic, Matjaz, Kassama, Pelamatti; Martini, Grygar, Kamate; Owusu, Sarr, Iliev. All. Chivu

Ieri sono scesi in campo anche gli ultrà per il Napoli Primavera. Il gruppo 'Ultras 72' ha diramato un volantino per invitare i tifosi a sostenere la formazione di Frustalupi: "Non tutto splende ed allora torna in campo chi ti difende. Sabato la Primavera si gioca la salvezza in casa contro l'Inter, non possiamo tollerare che in un momento tanto splendente per i nostri colori una grave macchia come la retrocessione in B della Primavera possa diventare la nota stonata in quest'armonica di suoni perfetti. Sabato alle ore 13 saremo a Cercola ad incitare gli scugnizzi in Maglia azzurra, invitiamo a tutti coloro che non vogliono che l'onta di una retrocessione macchi le gloriose casacche azzurre dei nostri giovani ragazzi, siate numerosi e degni dei colori che sostenete! Sarò con te!".

Il Napoli Primavera affronta l'Inter per la 34esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputa al centro sportivo Giuseppe Piccolo alle ore 13.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, D'Avino, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Koffi, Lamine, Lorusso, Marchisano, Marranzino, Mutanda kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Rossi, Russo, Seqiono, Spavone, Turi.