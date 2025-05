Entella, il tecnico verso la finale col Napoli: "Sono forti e avranno un grande pubblico"

vedi letture

L’Entella si prepara a disputare quest'oggi l’atto conclusivo del campionato Primavera 2 in casa del Napoli alle 14.30 (live testuale su Tuttonapoli.net). Una partita storica per il club biancoceleste, presentata così dal tecnico Massimo Melucci ai microfoni del sito ufficiale del club: “Abbiamo vissuto una settimana normale. È chiaro che si percepisce nell’aria un pizzico di emozione, ma allo stesso tempo c’è tanta voglia di scendere in campo, di mettere da parte tutti i pensieri e di provare a giocare al massimo. I ragazzi si sono meritati sul campo questa finale e siamo pronti a vendere cara la pelle. In questo momento c’è emozione, ma ci deve essere anche grande orgoglio, per tutto quello che abbiamo fatto durante l’anno e per essere arrivati fin qui.”

Melucci sul Napoli: “La forza del Napoli non la scopro certo io. Parliamo di una società che, solo a nominarla, fa venire i brividi: la loro prima squadra ha appena vinto lo scudetto. Il percorso della loro Primavera è stato importante. Sono stati in corsa fino alla fine per la vittoria del campionato e possono contare su un’ossatura di altissimo livello. Non dimentichiamoci che solo un anno fa hanno partecipato alla Youth League, una competizione di livello assoluto che ti prepara a sfide come questa. L’ambiente sarà bellissimo, ma da parte nostra non devono esserci pressioni aggiuntive. Giocare davanti a un grande pubblico dev’essere un piacere e uno stimolo. Sono giornate speciali, da giocatore ho avuto la fortuna di viverle e sono felice che ora possano godersele anche i miei calciatori".