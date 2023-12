Primavera, fallito l'aggancio ai play-off: ko interno contro il Crotone

Il Napoli Primavera è stato sconfitto in casa dal Crotone per 1-0 nella 11esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola.

Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli Primavera è stato sconfitto in casa dal Crotone per 1-0 nella 11esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola.

Azzurrini che attaccano con intensità sin dall'inizio ma le azioni non trovano l'adeguata brillantezza nella finalizzazione. Il predominio è comunque costante fino al break del Crotone dopo la mezzora. Punizione lunga dai 40 metri e palla vagante in area che arriva a disposizione di Coscia: tiro ravvicinato e palla in gol, 1-0.

Sul finire del primo tempo occasione enorme per il Napoli con la penetrazione di Vigliotti che tira a botta sicura, Martino para con la punta del piede. E poco dopo clamoroso palo di Rossi che chiude il primo tempo. All'ora di gioco arriva l'espulsione di Gambardella per doppia ammonizione. Azzurrini in 10 uomini. La gara si innervosisce e nel finale viene espulso anche Raggioli, oltre al cotronese Pirozzi. Termina con la sconfitta dei ragazzi di Tedesco per 1-0.

NAPOLI: Turi, Puzone (68' De Chiara), Di Lauro, Russo (63' Borriello), Gambardella, De Luca, Peluso (68' Esposito), Gioielli, Vigliotti (82' Raggioli), Vilardi, Rossi (63' Lorusso).