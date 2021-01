Primavera, il Napoli si assicura un classe 2002 dal Catanzaro: i dettagli

Colpo in attacco per la Primavera azzurra. Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter: "Il Napoli si assicura l'attaccante classe 2002 Vincenzo Furina per la Primavera: operazione in prestito con diritto di riscatto dal Catanzaro. Nelle prossime ore l'annuncio".

