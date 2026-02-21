Live
Primavera, Milan-Napoli: le formazioni ufficiali della gara
PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-NAPOLI DI PRIMAVERA 1
10.20 - Milan: Bouyer Thiel, Mancioppi, Hodzic, Zaramella, Perera Nisah, Borsani, Nolli, Cisse, Scotti, Cullotta, Idrissi-Regragui. Allenatore: Giovanni Renna.
Napoli: Ferrante, Cimmaruta, Garofalo, Raggioli, Borriello, Torre, Caucci, Eletto, Barido; Genovese, Olivieri. Allenatore: Dario Rocco.
09.00 - Azzurrini chiamati alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive negli ultimi 2 turni
Tutto pronto a Milano per la sfida tra il Milan Primavera ed il Napoli valida per il 26imo turno del campionato cadetto.
