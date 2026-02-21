Live

Primavera, Milan-Napoli: le formazioni ufficiali della gara

Oggi alle 10:35Giovanili
di Daniele Rodia

10.20 -  Milan: Bouyer Thiel, Mancioppi, Hodzic, Zaramella, Perera Nisah, Borsani, Nolli, Cisse, Scotti, Cullotta, Idrissi-Regragui. Allenatore: Giovanni Renna.
Napoli: Ferrante, Cimmaruta, Garofalo, Raggioli, Borriello, Torre, Caucci, Eletto, Barido; Genovese, Olivieri. Allenatore: Dario Rocco.

09.00 - Azzurrini chiamati alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive negli ultimi 2 turni

Tutto pronto a Milano per la sfida tra il Milan Primavera ed il Napoli valida per il 26imo turno del campionato cadetto.