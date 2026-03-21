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Classifica Primavera, tornano a perdere gli azzurrini: la situazione

Classifica Primavera, tornano a perdere gli azzurrini: la situazione
Oggi alle 13:00Giovanili
di Daniele Rodia

Torna a perdere il Napoli e lo fa quasi senza lottare. A Cercola, sotto gli occhi di Antonio Conte, vince il Genoa con la rete nella ripresa di Carbone. Gli azzurrini appaiono sin da subito svogliati e senza capacità di lottare, solo qualche sprint nel finale riaccende gli animi ma prova estremamente insufficiente per gli uomini di mister Rocco.

Resta dunque a 35 punti la giovane rosa azzurra che adesso è costretta a guardarsi alle spalle in attesa della gara che il Sassuolo disputerà questo pomeriggio contro la Cremonese.