Under20, che rimonta Italia! Da 0-3 a 3-3 con l'Inghilterra: un'ora per l'azzurrino Rao

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Buona la prima con l’Italia U20 per Emanuele Rao, attaccante del Bari ma di proprietà della Napoli. Il giovane talento ha disputato 58 minuti nell’amichevole contro l’Inghilterra U20, lasciando intravedere ottime qualità proprio nel giorno del suo debutto con questa selezione. L'amichevole tra le due nazionali giovanili è terminata 3-3, con l'Italia di Nunziata che rimonta dallo 0-3 grazie alle reti di Lavelli, Stabile e Vavassori.

Debutto positivo con la maglia numero 10

Schierato con la maglia numero 10, Rao si è messo subito in evidenza: già al 13’ ha sfiorato il gol del vantaggio, mentre nella ripresa è andato vicino alla rete in altre due occasioni importanti. Una prestazione incoraggiante che conferma il suo potenziale e lo rende uno dei prospetti più interessanti da seguire in ottica futura.