Primavera, Napoli-Genoa 0-1 (76' Carbone): azzurrini ko!
Torna a perdere il Napoli e lo fa quasi senza lottare. A Cercola, sotto gli occhi di Antonio Conte, vince il Genoa con la rete nella ripresa di Carbone. Gli azzurrini appaiono sin da subito svogliati e senza capacità di lottare, solo qualche sprint nel finale riaccende gli animi ma prova estremamente insufficiente per gli uomini di mister Rocco.
94' - FINISCE QUI. VINCE IL GENOA 0-1
94' - Nulla da fare. Sfortunato il Napoli che cede solo ad un tiro del Genoa.
93' - Sale anche il portiere Spinelli
93' - Corner per il Napoli
91' - Cross sbilenco di Nardozi che per poco non beffa il Genoa, palla che sbatte sul palo!
90' - 4' di recupero
85' - CHE OCCASIONE! Cross dalla sinistra preciso di Nardozi, vola Milton Pereyra che stacca in terzo tempo di testa con il pallone che sfiora il palo!
82' - Ultima sostituzione per il Napoli: fuori proprio Caucci, dentro Nardozi.
80' - Altro giallo per il Napoli: ammonito anche Caucci.
76' - RETE DEL GENOA! Spicuglia serve Carbone all'interno dell'area di rigore, diagonale perfetto dell'esterno che batte Spinelli. Avanti gli ospiti
69' - Primi due cambi anche per il Genoa: fuori Celik e Ouedraogo, dentro Lauricella e Gecaj.
64' - Ammonito Odero per fallo su Baridò
60' - Quarto cambio per il Napoli: Borriello entra al posto di Camelio.
55' - Alza il ritmo il Napoli.
52' - Fuori Lo Scalzo e Gorica, dentro Pereyra e Barido
46' - Fuori Olivieri (ammonito) e dentro Torre
46' - Parte il secondo tempo
45' - Finisce il primo tempo, perfetta parità
43' - Colpo di testa da buona posizione per il Genoa, para Spinelli
40' - Secondo giallo per il Genoa: ammonito Klisys per aver bloccato la ripartenza di Camelio.
32' - Giallo per Arata
30' - Chance per il Genoa: Spicuglia va e sfida Spinelli bravo a chiudere lo specchio della porta in uscita bassa.
26' - Bella serpentina di Camelio che entra in area di rigore e lascia partire un sinistro debole
20' - Prova ad alzare il ritmo il Napoli
15′ - Arriva il primo giallo tra le file del Napoli, Olivieri prova a contentere Ouedraogo ma commette fallo.
7' - Primo tiro della gara di Carbone, gestito bene da Spinelli
5' - Spinge il Genoa in questa fase iniziale della gara
11.00 - INIZIA IL MATCH!
10.50 - È tutto pronto per l'inizio della gara
10.30 - Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:
Napoli: Spinelli, Gambardella, De Chiara, Smeraldi, Prisco, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Eletto, Gorica, Olivieri. Allenatore: sig. Dario Rocco.
Genoa: Baccelli, Odero, Grossi, Romano, Spicuglia, Klisys, Kumer Celik, Carbone, Arata, Lafoniael, Ouedraogo. Allenatore: sig. Jacopo Sbravati.
09.40 - A partire dalle 11 potrete seguire la diretta testuale della gara qui su TuttoNapoli!
09:00 - Qui i convocati del match
Gara fondamentale per la salvezza degli azzurri di mister Rocco: a Cercola arriva il Genoa a 39 punti, con il Napoli a 35. Azzurrini che dopo il pari in trasferta con il Frosinone vogliono accumulare la seconda vittoria di fila in casa dopo il netto 5-2 al Sassuolo.
Serie A Enilive 2025-2026
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