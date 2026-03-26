Ufficiale Tomsa choc in Primavera, parzialmente accolto reclamo Sassuolo: squalifica ridotta

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Parzialmente accolto il reclamo di Troy-Leo Tomsa, giovane della Primavera del Sassuolo. La sua squalifica è stata ridotta

Parzialmente accolto il reclamo di Troy-Leo Tomsa, giovane della Primavera del Sassuolo. La sua squalifica è stata ridotta e durerà ora fino al 30 settembre 2026. "Il calciatore della Primavera del club neroverde era stato squalificato dal giudice sportivo fino al 31 dicembre 2026 per aver rivolto gravissime minacce ed essere entrato in contatto fisico con il direttore di gara.

La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello ha parzialmente accolto il reclamo di Troy-Leo Tomsa, il calciatore classe 2007 della Primavera del Sassuolo squalificato dal Giudice Sportivo fino al 31 dicembre 2026. La Corte ha rimodulato la squalifica del giocatore, che non potrà scendere in campo fino al 30 settembre 2026. Tomsa era stato sanzionato a seguito dell’espulsione comminatagli in occasione del match con il Napoli dello scorso 7 marzo, valido per la 29ª giornata del campionato Primavera, “per aver rivolto gravissime minacce e ingiurie ed essere entrato in contatto fisico con il direttore di gara”."

Cosa è successo in campo

L’episodio risale alla sfida di campionato Primavera tra il Napoli e il Sassuolo. Intorno all’ora di gioco, il centrocampista emiliano è stato espulso e ha reagito con grande nervosismo, arrivando a strattonare l’arbitro e ad afferrarlo per la divisa. Il gesto ha provocato un parapiglia in campo, con i giocatori avversari intervenuti per separarlo dal direttore di gara, mentre i compagni di squadra lo hanno accompagnato fuori dal terreno di gioco.