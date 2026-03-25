Qual. Euro Under19, l'Ucraina perde con la Finlandia: assist dell'azzurrino Melnyk

Qual. Euro Under19, l'Ucraina perde con la Finlandia: assist dell'azzurrino Melnyk
Oggi alle 19:20Giovanili
di Antonio Noto
Il giovane difensore è rimasto in campo fino all’88’, confermando segnali positivi in ottica futura.

La nazionale Ucraina Under-19 è impegnata nelle qualificazioni agli Europei U19 del 2027 che si disputeranno in Repubblica Ceca. Tra i protagonisti della sfida contro la Finlandia Under-19 c’è stato anche il giovane talento del Napoli Mykyta Melnyk, schierato titolare nella formazione ucraina.

Melnyk in evidenza nonostante la sconfitta
Il terzino classe 2008 Mykyta Melnyk si è messo in luce fornendo l’assist per il gol di Dmytro Zudin al 74’. Nonostante la buona prestazione individuale, la partita si è conclusa con la vittoria per 2-1 della Finlandia Under-19. Il giovane difensore è rimasto in campo fino all’88’, confermando segnali positivi in ottica futura.