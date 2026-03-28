Under 18, Napoli-Fiorentina 2-0: subito in gol Pereyra! Azzurrini in zona playoff

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Gli azzurrini erano reduci dal pari contro il Milan, con questi tre punti scavalcano l'Atalanta al quinto posto in classifica con una gara in più.

Vittoria importante per il Napoli Under 18, che batte 2-0 la Fiorentina nella gara valida per la 28ª giornata del campionato Under 18 e consolida la propria posizione in zona play-off. Gli azzurrini erano reduci dal pari contro il Milan, con questi tre punti scavalcano l'Atalanta al quinto posto in classifica con una gara in più.

NAPOLI: Amendola, Marciano, Zappettini, De Stefano, Marotta, Palomba, Esposito, Rovetini, Pereyra, Baridò, Anic.

FIORENTINA: Magalotti, Colaciuri, Perrotti, Cianciulli, Giusto, Boscovic, Angeloni, Mayaran, Pietropaolo, Beldenti, Clarizia.

La sfida si accende già nei primi minuti: Pereyra sblocca al 7’ su assist di Baridò, mentre la Fiorentina risponde senza fortuna, trovando in Amendola un ostacolo decisivo.

Ripresa decisiva e autogol fatale

Nella seconda frazione la Fiorentina alza il ritmo e crea diverse occasioni, ma è ancora Amendola a distinguersi con interventi puntuali. Il Napoli trova il raddoppio al 66’, favorito dall’autogol di Boscovic su cross di Anic. Nel finale gli ospiti tentano l’assalto con numerosi cambi e palle inattive, senza però concretizzare le opportunità create. Gli azzurrini gestiscono il vantaggio con ordine fino al recupero.