Under 18, Napoli-Fiorentina 2-0: subito in gol Pereyra! Azzurrini in zona playoff
Vittoria importante per il Napoli Under 18, che batte 2-0 la Fiorentina nella gara valida per la 28ª giornata del campionato Under 18 e consolida la propria posizione in zona play-off. Gli azzurrini erano reduci dal pari contro il Milan, con questi tre punti scavalcano l'Atalanta al quinto posto in classifica con una gara in più.
NAPOLI: Amendola, Marciano, Zappettini, De Stefano, Marotta, Palomba, Esposito, Rovetini, Pereyra, Baridò, Anic.
FIORENTINA: Magalotti, Colaciuri, Perrotti, Cianciulli, Giusto, Boscovic, Angeloni, Mayaran, Pietropaolo, Beldenti, Clarizia.
La sfida si accende già nei primi minuti: Pereyra sblocca al 7’ su assist di Baridò, mentre la Fiorentina risponde senza fortuna, trovando in Amendola un ostacolo decisivo.
Ripresa decisiva e autogol fatale
Nella seconda frazione la Fiorentina alza il ritmo e crea diverse occasioni, ma è ancora Amendola a distinguersi con interventi puntuali. Il Napoli trova il raddoppio al 66’, favorito dall’autogol di Boscovic su cross di Anic. Nel finale gli ospiti tentano l’assalto con numerosi cambi e palle inattive, senza però concretizzare le opportunità create. Gli azzurrini gestiscono il vantaggio con ordine fino al recupero.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro