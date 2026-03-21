Primavera, Conte in tribuna a Cercola: segue da vicino la lotta salvezza contro il Genoa

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Antonio Conte presente allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola per seguire da vicino gli azzurrini nella sfida decisiva della 31ª giornata di Primavera 1.

Antonio Conte presente allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola per seguire da vicino gli azzurrini nella sfida decisiva della 31ª giornata di Primavera 1.

Un segnale di vicinanza e attenzione al settore giovanile. Antonio Conte ha scelto di essere presente sugli spalti dello stadio Giuseppe Piccolo di Cercola per assistere in prima persona a Napoli-Genoa, gara valida per la 31ª giornata del campionato 2025/26 di Primavera 1. La presenza del tecnico del Napoli non è passata inosservata, e manda un messaggio chiaro a tutto il club: il futuro si costruisce anche dalle giovanili.

La posta in gioco è altissima. Gli azzurrini occupano il 16° posto in classifica in coabitazione con il Sassuolo a quota 35 punti, e una vittoria contro il Genoa consentirebbe ai partenopei di portarsi a +3 dai neroverdi, in attesa che i rivali scendano in campo nel pomeriggio. Con il nuovo regolamento, la 17ª e la 18ª classificata si sfideranno in un doppio confronto per evitare la retrocessione, e il Napoli vuole evitare a tutti i costi di finire in quella posizione.

La sfida di Cercola rappresenta dunque un crocevia fondamentale per la stagione del Napoli Primavera. Avere Conte in tribuna, fresco della vittoria in Serie A contro il Cagliari, è un segnale forte per i ragazzi di mister Dario Rocco: la società segue da vicino il percorso delle giovani promesse azzurre, e oggi più che mai ogni punto vale una stagione intera.