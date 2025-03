Live Primavera, Napoli-Pescara: segui la diretta su TuttoNapoli

vedi letture

Il Napoli Primavera affronta il Pescara per la 24esima giornata del campionato Primavera 2. Il match sarà disputato allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 15, gli azzurrini vogliono continuare ad inseguire il Frosinone scappato a +6 ma oggi si troveranno di fronte un Pescara solido ed in cerca di punti playoff. Uno dei protagonisti del match sarà certamente il talento serbo Popovic che ha brillato durante la pausa per le nazionali con la sua Serbia.