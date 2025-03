Rileggi live Primavera, Napoli-Pescara 2-2 (Zeppieri 16', 46', Russo 31', 92'): pari del Napoli!

vedi letture

Finisce in parità una rocambolesca gara a Cercola tra il Napoli Primavera ed il Pescara: azzurrini due volte in svantaggio, capaci però di rimontare per due volte in una gara equilibrata. Il Napoli perde terreno dal Frosinone che vola adesso a +8 in classifica

95' - Termina la gara! 2-2 a Cercola tra Napoli e Pescara

92' - GOOOOOOOOOOL DI RUSSO! DOPPIETTA STUPENDA! Pari in rovesciata dopo una respinta per il centrocampista azzurro!

90' - Espulso il mister degli azzurri Dario Rocco

90' - Assegnati 4' di recupero

88' - Entriamo nei minuti finali, il Napoli spinge ma non riesce a ristabilire la parità

84' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Punizione potente di Russo, De Chiara devia ma il portiere miracolosamente salva, sulla ribattuta Viola la mette dentro ma è stato segnalato il primo fuorigioco del capitano azzurro De Chiara

80' - Destro pericolosissimo di De Chiara! Azione prolungata, mischia fuori l'area di rigore risolta da Popovic che trova il destro di De Chiara, il suo tiro è piazzatissimo e sfiora la traversa!

77' - GIOCATONA DI BALLABILE! Doppio tunnel, dribbling e cross a rimorchio ma il destro di Popovic è respinto in corner

76' - Corner in favore del Napoli

74' - VICINO AL PARI IL NAPOLI! Cross di Russo, stacco di Gambardella e palla di pochissimo out!

70' - Ammonito anche Russo, brutto fallo a centrocampo

67' - Popovic ha completamente cambiato la partita: tante incursioni, cross precisi e dribbling per il talento serbo

65' - Giallo per De Chiara, sgambetto a palla ferma all'avversario

60' - Trattenuta irregolare di Garofalo ed ammonizione per l'azzurrino

51' - Dentro Popovic e Raggioli per Malasomma e Mboumbou

16.00 - Riparte la gara!

15.45 - Finisce il primo tempo!

46' - Papera di Sorrentino e il Pescara ne approfitta! Cross innocuo bloccato malissimo da Sorrentino che si fa scappare il pallone e Zeppieri è il più lesto ad approfittarne riportando il Pescara avanti!

45' - 1' di recupero

31' - GOOOOL DEL NAPOLI! Da calcio di punizione la pareggia Russo! Schema studiato del Napoli, De Chiara finta e Russo calcia fortissimo col suo mancino, la palla supera la barriera e coglie impreparato Profeta che non riesce a rinviare!

30' - Spinge adesso il Napoli, manovre più veloci e ritmo aumentato!

28' - Chance per il Napoli! Sgroppata laterale di Ballabile che scarica dietro per De Chiara, il centrocampista azzurro lascia partire un bel destro che termina di poco alto sulla traversa!

16' - Passa in vantaggio il Pescara! Disimpegno errato di Esposito, palla recuperata velocemente da Berardi che con la punta serve Zeppieri, l'attaccante del Pescara carica un destro preciso che batte Sorrentino!

12' - OCCASIONE NAPOLI, miracolo sulla linea di porta! Mischia in area di rigore, destro a botta sicura di Gambardella salvata sulla linea di porta da Palazzese!

4' - Prima chance della gara a favore del Napoli: triangolazione sul lato sinistro del campo e mancino potente di Russo che Profeta manda in corner

1' - INIZIA LA GARA AL PICCOLO!

14.30 - Le formazioni ufficiali della gara:

Napoli: Sorrentino, Colella, Garofalo, Gambardella, Russo, Esposito, Malasomma, De Chiara, Mboumbou, Ballabile, De Martino. All: Dario Rocco.

Pescara: Profeta, Di Biagio, Palazzese, Guaragna, Isufi, La Barba, Ricciardi, Saccomanni, Zeppieri, Berardi, Kunze. All: Stella Marco.

Il Napoli Primavera affronta il Pescara per la 24esima giornata del campionato Primavera 2. Il match sarà disputato allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 15, gli azzurrini vogliono continuare ad inseguire il Frosinone scappato a +6 ma oggi si troveranno di fronte un Pescara solido ed in cerca di punti playoff. Uno dei protagonisti del match sarà certamente il talento serbo Popovic che ha brillato durante la pausa per le nazionali con la sua Serbia.