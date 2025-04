Primavera, il Napoli riacciuffa il pari in 10: finisce 1-1 ad Ascoli

Il Napoli Primavera pareggia fuori casa con l'Ascoli. Al Centro Sportivo Picchio Village il match valido per la 25esima giornata del campionato Primavera 2 termina 1-1.

Al 5' i padroni di casa passano in vantaggio con Gorica, sfruttando l'inferiorità numerica del Napoli, rimasto momentaneamente 10 per un problema fisico a Colella (sostuito poi da Di Martino). Al 35′ Napoli in dieci uomini: espulso Russo per fallo di reazione. Gli azzurrini riacciuffano l'Ascoli al 79' con una rete di De Chiara.

Con questo pareggio il Napoli resiste all'assalto dell'Ascoli e resta secondo con un punto di vantaggio sui marchigiani, la capolista Frosinone è a +7.