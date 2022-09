RILEGGI LIVE - Primavera, Frosinone-Napoli 1-0: traversa degli azzurrini e poi la beffa al 91'!

Il match si disputerà presso il centro sportivo Ferentino alle ore 11.

12.52 - E' FINITA! Napoli beffato nel recupero proprio quando la gara sembrava avviata allo 0-0 dopo una traversa clamorosa colpita da D'Avino pochi minuti prima

91' - GOL DEL FROSINONE! Transizione dei padroni di casa, quando sembravano potersi accontentare dello 0-0, su un pallone transitato in qualche modo in mezzo è arrivato il colpo di testa di Milazzo

90' - Tre minuti di recupero

85' - Traversa del Napoli! Punizione di Iaccarino e D'Avino di testa scheggia il legno!

82' - Dentro Mazzone e Lettera, fuori stanchissimi Lamine e Spavone

78' - Occasionissima per il Frosinone: transizione veloce e Condello si ritrova contro Boffelli che però intuisce e alza in angolo

76' - Altro cambio per Frustalupi: fuori Pesce, dentro Sali

74' - Si rivede faticosamente il Napoli in area, ma il pallone in mezzo di Lamine non trova saltatori

70' - Ancora una palla inattiva, ma il colpo di testa dopo la punizione del Frosinone termina a lato

64' - Maestrelli va giù dopo un contatto fisico con Iaccarino, l'azzurrino protesta perché chiede il giallo per simulazione

61' - Secondo cambio per Frustalupi: fuori De Pasquale, dentro il volto nuovo Landry Boni

60' - Frosinone vicino al gol ma Afi calcia alto dopo una bella percussione dalla sinistra

57' - Risponde il Frosinone con un tiro dalla sinistra, ma Boffelli è reattivo e manda in angolo

56' - Spazio per il Napoli, Acampa può spingere ma poi il cross è troppo sul portiere

54' - Si gira Bracaglia, controllato da Obaretin, palla decisamente alta

52' - Altra conclusione deviata, ennesimo calcio d'angolo per il Frosinone

48' - Punizione battuta veloce dopo un contatto, si arrabbia Frustalupi perché l'arbitro doveva essere lui a fischiare

12.02 - INIZIA LA RIPRESA! Subito dentro Acampa al posto di Giannini

11.47 - FINE PRIMO TEMPO! Primi 45' aperti, con ribaltamenti e tentativi da una parte e dall'altra. Frosinone più pericoloso sulle palle inattive, Napoli sui ribaltamenti e sui recuperi in pressione alta

46' - Occasione Napoli: Spavone sfrutta l'uscita sbagliata del portiere, ma il tiro a spiovere termina alto.

45' - Due minuti di recupero

44' - Ammonito anche Gioielli per una gamba alta

42' - Tanta lotta in mezzo al campo, nessuna delle due ha preso un netto sopravvento ma sono andate con fiammate.

39' - Ammonito De Pasquale per una spinta, reagendo ad un falletto a gioco fermo.

34' - Alcuni minuti di spinta del Napoli, poi contropiede del Frosinone spezzato da Obaretin

30' - Forza il Frosinone prima con un batti e ribatti in area, poi con un tiro a giro impreciso sugli sviluppi dell'angolo

28' - Ancora Frosinone con Milazzo che supera due azzurrini ma il tiro viene deviato in angolo

22' - Bruno al tiro dopo una sponda su una rimessa, ma Boffelli blocca a terra senza problemi

20' - Ancora Iaccarino, stavolta su palla inattiva ma la punizione termina alta

19' - Ammonito Bracaglia per fallo su Iaccarino che era andato via in dribbling

17' - Risponde il Frosinone con un tiro da posizione defilata, ma Boffelli non si fa sorprendere sul suo palo

15' - Ancora Napoli in proiezione offensiva, ma il tiro di Iaccarino non trova la porta

11' - Il Napoli ruba palla in pressione, palla dentro per Lamine che però chiude male il tiro ignorando i compagni al centro

9' - Ancora Frosinone alla conclusione su calcio d'angolo, ma senza trovare la porta

5' - Fuori De Min per un infortunio al ginocchio: primo cambio forzato per il Frosinone

2' - Primo angolo per il Frosinone e colpo di testa che termina abbondantemente alto.

11.01 - INIZIATA LA GARA!

10.45 - NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; D'Avino, Barba, Obaretin; Lamine, Iaccarino, Gioielli, Giannini, Spavone, De Pasquale; Pesce. All. Frustalupi

Il Napoli Primavera affronterà il Frosinone per la quarta giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION. Il match si disputerà presso il centro sportivo Ferentino alle ore 11. I convocati di Frustalupi: Acampa, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Lamine, Lettera, Lorusso, Mazzone, Nosegbe, Obaretin, Pesce, Pontillo, Russo, Sahli, Spavone, Turi.