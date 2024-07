Tmw - Cavese, doppio colpo dal Napoli: in arrivo i talentini Marranzino e Vigliotti

Doppio innesto offensivo dal Napoli per la Cavese. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb il club blufoncé ha infatti trovato l’accordo per gli arrivi dell’esterno offensivo mancino Pasquale Marranzino, classe 2004, e del centravanti Gianluca Vigliotti, classe 2005.

Il primo, nella passata stagione, ha collezionato 11 presenze con una rete, in Coppa Italia Serie C, con la maglia della Juve Stabia, mentre il secondo ha messo a segno 14 gol in 31 presenze con la maglia della Primavera azzurra.