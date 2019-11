UFFICIALE - Primavera Tim Cup, il 18 dicembre Roma-Napoli: in palio l'accesso ai quarti

Mercoledì 18 dicembre la Primavera del Napoli sfiderà la Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si giocherà in trasferta, allo stadio Tre Fontane della Capitale, alle ore 14.30. Sarà gara secca: chi vince passa il turno e ai quarti affronterà una tra Atalanta e Benevento. La squadra di Baronio, ultima in campionato e fuori dalla Youth League, ha superato i primi due turni battendo Cosenza e Lazio. La Coppa Italia rappresenta dunque anche una chance per riscattare una stagione fin qui complicata.