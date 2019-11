Under 16, il Napoli capolista batte la Juve Stabia e allunga momentaneamente sulla Roma

Vittoria importante per il Napoli Under 16. Gli azzurrini hanno vinto 1-0 il derby con la Juve Stabia, grazie al gol di Pesce, allungando in classifica. Il Napoli sale a quota 22 punti, a +5 su Trapani secondo (le prime due posizioni portano entrambe ai quarti di finale scudetto) e + 6 sulla Roma che però ha due gare in meno.