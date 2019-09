Under 17, altro successo azzurro all'esordio: vittoria ad Ascoli

Così come Under 15 ed Under 16, vince anche l'Under 17 del Napoli chiudendo così una prima giornata straordinaria per il settore giovanile azzurro. L'Under 17 - capace l'anno scorso di arrivare in semifinale scudetto sfiorando la finalissima - ha vinto sul campo dell'Ascoli grazie al gol di Iaccarino.