Video È tutto un altro Milan, 3-0 al Lecce e 1° posto in classifica: highlights

Termina sul risultato di 3-0 la gara di San Siro tra Milan e Lecce, valida per la 6ª giornata di Serie A. Ai rossoneri bastano solo 5 minuti nel primo tempo per franare sulla squadra di Gotti, chiudendo la partita e firmando la terza vittoria consecutiva. Al 38esimo la sblocca Alvaro Morata di testa su punizione di Theo Hernandez, è lo stesso terzino poi francese a realizzare il raddoppio solo tre minuti dopo raccogliendo l'assist di Leao. Infine Christian Pulisic al minuto 43 sfrutta il flipper in area e deposita il tris alle spalle di Falcone. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).