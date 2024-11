Video Genoa ripreso sul 2-2 dal Cagliari con un rigore dubbio: gli highlights

vedi letture

Il Genoa accarezza la vittoria alla prima di Vieira ma viene ripreso dal Cagliari sul 2-2. Gli ospiti passano con Marin dal dischetto, ma il pari è firmato da Frendrup. Al 59' il Genoa ribalta il punteggio e passa in vantaggio con Miretti. Il Cagliari però trova il 2-2 con un altro calcio di rigore (molto dubbio) per un contatto fra Martin e Roberto Piccoli: dal dischetto lo stesso attaccante non sbaglia. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).