Il Napoli fa 1-1 con l'Inter soffrendo e poi sfiorando anche il 2-1: gli highlights

Il Napoli esce con pari da San Siro e conserva la vetta. Finisce 1-1 contro l'Inter con la squadra di Conte che la sblocca al 23' con il gol di McTominay. Il Napoli ha diversi presupposti in ripartenza, ma al 43' c'è il pari di Calhanoglu dalla distanza. Il turco però nella ripresa sbaglia il rigore concesso in maniera generosissima da Mariani. L'assedio dell'Inter non porta particolari pericoli mentre il Napoli nel finale ha la chance da gol con Simeone proprio al 93'. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).