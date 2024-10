Video Lazio in 10, ma Juve sterile: un autogol premia 1-0 i bianconeri, gli highlights

La Juventus batte la Lazio 1-0 nell'anticipo serale della ottava giornata del campionato di Serie A. A metà del primo tempo espulso Romagnoli dopo on field review e biancocelesti in 10. A favore dei bianconeri, piuttosto sterili, è decisivo l'autogol di Gila (85') che piega la resistenza della squadra di Baroni. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).