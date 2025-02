Video Torino-Genoa termina 1-1, apre un'autogol e risponde Pinamonti: highlights

Termina sul risultato di 1-1 la gara tra Torino e Genoa, valida per la 24ª giornata di Serie A. Nel primo tempo passano in vantaggio i granata grazie all'autogol di Thorsby su sviluppi di corner, nella ripresa i rossoblu ristabiliscono gli equilibri con Pinamonti che non sbaglia da due passi dopo l'assist di Messias. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).