ADL a Castel Volturno in settimana per risolvere più nodi: stipendi, multe, rinnovi e non solo

Aurelio De Laurentiis è atteso a Castel Volturno la prossima settimana. Quando ci sarà il via libera per la mobilità interregionale, il presidente azzurro si muoverà verso la Campania e farà capolino al centro sportivo per verificare di persona la bontà del sistema anti-coronavirus e per un necessario colloquio con la squadra.

GLI ARGOMENTI - Su quali temi? E' Tuttosport che lo scrive ed entra nel dettaglio: stipendi congelati, multe da pagare, eventuali cause in tribunale per danno di immagine e, infine, per la questione rinnovi (Mertens, Zielinski e la posizione Callejon). Di fatto, si tratterà di un arrivo importante quello del patron chiamato a sciogliere alcuni nodi.