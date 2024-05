ADL glissa su Conte: "Non posso dirvi nulla, dovrà vincere l'equità e non il tifo"

"Quella cosa il presidente non ve la dice...", così Guido Trombetti dal palco di Jambo accanto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

"Quella cosa il presidente non ve la dice...", così Guido Trombetti dal palco di Jambo accanto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Non si cita mai il nome di Conte, eppure è di lui che si parla. Aurelio De Laurentiis aggiunge: "Non è che non gliela dico, non gliela posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l'equita del ragionamento".

