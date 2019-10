Ag. Malcuit: "Difficile far bene giocando poco. Non è inferiore a Di Lorenzo, dovrebbero dividersi i minuti!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin: "Crescere? Difficile farlo senza giocare, la chiave sarà giocare di più perché non è facile far bene giocando all'improvviso e quando viene chiamato fare anche meglio di chi gioca sempre. Lui non ha nulla in meno di Di Lorenzo. E' difficile far bene giocando una volta ogni 5 gare, poi ti manca il ritmo e vieni giudicato male per quello, sarebbe più giusto dividersi i minuti se sono dello stesso livello. Di Lorenzo grande colpo? Mah, non saprei. Troppi cambi? Sì, forse sta facendo tanto turnover e per questo non si gioca bene magari come prima, ma la rosa è molto forte".